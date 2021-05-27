台灣新冠疫情升溫，有確診個案「快樂缺氧」危及性命猝死家中。血氧計又出現搶購潮，目前通路已經全面缺貨，生產血氧計的業者包括雃博(4106)、優盛(4121)緊鎖在漲停板43.6元、25.1元，至11點，買單高掛6100張及1.14萬張，搶著想要買，泰博短線漲多，今日僅勉強維持在平盤上方。

指揮中心稍早前曾指出，集中檢疫所將發送血氧測儀供住民自行測量回報，一旦下降將緊急送醫。台灣疫情引發民眾擔憂，使得血氧計變得十分搶手，價格也開始大漲，目前血氧計通路已經全面缺貨，零售價格不斷上揚，經銷商在製造廠排隊等著想買。

優盛血氧計大多外銷歐美、東南亞及印度等國外市場，年出貨量約4~5萬台，近日來訂單狂增，公司已加快生產，最快搶在6月初就能恢復供貨，可望為業績增添活水。

雃博的血氧計並非公司的主力產品，過去1年銷售約數萬台，目前也已經缺貨，6月也會恢復供貨，為業績增添柴火。

泰博工廠目前已全力生產血氧計，以往銷售包括台灣及國外，近日訂單量大幅增加，6月初有將會先供貨以舒觸台灣市場的急性需求，也將為業績再添動能。

(時報資訊)