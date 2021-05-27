台積電美國存託憑證（ADR）漲1.51%，但台積電（2330）今日開低5元為580元，早盤最低達573元，失守575元月線，跌12元。外資連續四天共買超台積電20522張也推升股價收上月線，今日尾盤MSCI（明晟）半年度權重調整，隨著台股持續被調降，觀察尾盤外資對台積電的操作動向。

美國科技股表現續穩，台積電美國存託憑證（ADR）周三收在116美元，漲1.72美元，漲幅約1.51%。本土疫情嚴峻，台積電繼日前1名員工確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，又有1名員工確診，擴大匡列近距離接觸者約10餘人，進行居家隔離及自主健康管理；台積公司表示，不影響營運。

美股穩在高檔，但台積電今天股價開低，一度失守575元月線，盤中在575元附近震盪。台積電開低走低，也使得台股今早跌逾百點，中止先前幾天的上攻行情。

MSCI（明晟）半年度權重調整，27日盤後生效，其中，MSCI新興市場指數台股為連九季調降。

台股此次在MSCI全球新興市場指數的權重自14.21%，下調為13.95%，可能有部分國際資金流出，對權值股有所影響。

(時報資訊)