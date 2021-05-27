大數據雲端軟體公司Snowflake上季虧損暴增，且全年產品營收目標僅略高於市場預期，對該公司寄予厚望的投資人大失所望，周三盤後股價重挫8%。

產品營收是該公司總收入的主要來源。

Snowflake公布第一財季（截至4月30日）整體營收年增110%，為 2.289億美元，高於市場預估的2.129億美元，但成長力道較前一季的年增117%下滑。產品營收占整體營收高達93%。

淨損為2.032億美元，較前一年同期的淨損9,360萬美元暴增。每股虧損為70美分

財務長Mike Scarpelli在法說會上表示，與雲端服務商的重新談判有助於提升毛利率，且Snowflake在4月改變儲存壓縮技術，亦有利於擴大利潤。他並表示，公司正在研究可能提升性能的新晶片技術。

Snowflake預估第二財季產品營收介於2.35億～2.4億美元，以中值來看，這意味著本季產品營收將成長171%。分析師預期為2.354億美元。

此外，該公司將全年產品營收預測從介於10億～10.2億美元上修至介於10.2億美元～10.35億美元，以中值來看相當於成長86%，但僅略高於市場預估的10.2億美元。

該公司並將調整後營業利益率目標從-23%上修為-17%。

若不計入盤後交易，Snowflake今年以來股價下跌約17%，表現遠不及標普500指數（漲近12%）。

(時報資訊)