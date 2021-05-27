台灣新冠疫情尚未放緩，然台股指數歷經2000點急殺後，國人投資情緒相對平穩，投資人重新調整與疫情共處的新常態，永豐投信指出，市場恐慌情緒一次性消化後，台股重回常軌，更值得樂觀的還有，5月中旬起以科技股為主的國際金融版塊，同時出現股價與資金校正後回歸趨勢。而中信投信也指出，台股受疫情洗禮跌破萬七高點，經歷此波修正後，雖然疫情持續延燒，外資券商卻已發布報告表示台股投資價值浮現，包含匯豐、花旗、大摩等三家外資券商不約而同點名晶圓代工、IC設計權值股仍具買進價值。

永豐投信指出，從全球ETF的資金流向觀察，各產業版塊中，科技產業在5月份及過去一周資金流入力道重啟，直追第二季能源股的超強吸金力，並且推升整體科技股投資氣勢，投資人不妨藉由美、中、台科技型ETF，掌握這波科技股價上揚成長力。

近期更受惠中國科技股等成長類股回到向上趨勢，包括新能源、新醫療與新經濟等版塊，是目前陸股最受矚目的投資標的，永豐中國科技50大(00887)就鎖定該三大科技新趨勢。而美國科技股歷經2月份以來的修正潮，近期股價觸底後，大量資金正逐步逢低佈局包括創新醫療、5G與雲端運算等相關標的，國內美股ETF有包括藍籌指數型、權值指數型與單一科技次產業型ETF，例如國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)等。

中信投信表示，台股目前本益比為15倍，來到近年新低，與去年五月時相當，其中半導體族群由於獲利能見度高，預料仍具成長空間，投資人不妨留意晶圓代工、IC設計權值股並重的半導體ETF。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，受到全球AI、5G等需求拉抬，台灣由於擁有完整的半導體供應鏈而成為這波科技風潮的主要受惠國之一。目前半導體的缺貨，尤其成熟製程的供需緊俏預料將延續至2021年，甚至到2022年，使晶圓代工產業龍頭的獲利有撐。

(時報資訊)