爆料女大學生道歉信。（群星瑞智提供）

偶像男星張立昂形象一向清新健康，日前卻被媒體爆劈腿一名廣告女星與21歲女大學生，有嚴重感情糾紛。選在28日他的38歲生日前夕，張立昂所屬經紀公司群星瑞智27日發出聲明，表示張立昂日前遭不實爆料，已經取得爆料當事人的道歉及澄清信，張立昂也對此事件進行回應，希望透過這次聲明及澄清，能夠還原事情的真相。

張立昂在聲明中指出，有關之前的新聞事件，由於疫情嚴峻遲遲沒有主動說明跟澄清，目前他已經在公司的協助下，找到整件事情的緣由。他說自己私底下的生活很單純，平日都沉浸在創作，跟外界很少接觸。當時抱著單純的心情認識這位女孩，過程中卻因惡作劇的網友不當的語言，使得對方產生誤解憤而爆料。對於他個人感情問題讓家人不捨與粉絲擔心，感到實在抱歉！

「這些報導出來的時候，我的內心相當驚訝也很沮喪。然而社群上的謠言持續發酵，我希望大家能夠尊重隱私及交友空間，也不要再追究當事人造成更多的傷害。關於惡作劇的網友，他已表示對造成事件愧疚不已，我也因此跟這位女孩解開誤會，她親筆寫了一封澄清信，希望能夠解開事情的真相。」

他說很謝謝這陣子媒體以及社會的關心，在生日前夕帶來這個消息，是希望能感謝一直陪伴在身邊，給他鼓勵與打氣的粉絲們，以及柴姐（柴智屏）與公司夥伴的信任。新的一年，無論在幕前或幕後，他都會加倍努力，趕快推出好的作品跟大家分享！文末他也祝福大家一切平安。

至於21歲女大生則在親筆道歉信中表示想針對不實的報導內容進行澄清和道歉，文中提及跟張立昂是因為音樂上的交集而認識，進而欣賞對方產生好感，「起初雙方都有考慮往另一個階段發展，但因居中有挑撥離間的網友出現，對於懷疑張立昂先生劈腿、性病等影響名譽之言論，都是在這位網友誤導方向及蓄意造謠下，影響我的判斷使得相信此網友種種說詞。後期也因斷聯導致缺乏溝通，才會在未經深思熟慮下選擇與媒體交涉，這樣的如此不明智之舉，以致於有了這次謠言之相關報導」。

當事人說，她用各種方法與管道聯繫到當時蓄意造謠且欺騙她的人，才發現這是對方一時興起所開的玩笑，「他並不知道這樣舉動會造成這麼大的風波以及危害到雙方當事人，但報導已經刊登，至今都不知該如何補救」。當事人表示，目前跟張立昂已將其中所有誤會解開，他們也有跟那位網友溝通協議並達成共識，類似事件不可再發生，避免再次產生不必要的誤會。她很抱歉這篇新聞影響了彼此的生活，並且佔用媒體版面及社會資源。也對於張立昂形象受損感到抱歉，還盼望能夠還原真相並祝福他未來一切安好。

(中時 )