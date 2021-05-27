國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央宣布全國三級警戒延至6月14日，凡是外出就必須戴口罩，否則將會開罰，但有民眾發現有外籍移工在高雄前鎮漁港周遭的公共廁所洗澡時，不得已將口罩取下，卻被到高市府衛生局稽查人員開罰，遭質疑已經執法過當、罔顧人權。

據了解，完成檢疫已停進港內的漁船，船方基本上不會為這些外勞漁工開啟發電機，漁船上也不一定有水可用，而生活條件不佳的外籍漁工，不得已只能下船，到港邊有水源的公共廁所洗衣、洗澡，長久下來，也成為外籍漁工的聚集地，在地漁工很少會到此處活動、上廁所。

高市府衛生局表示，他們22日接獲通報，民眾指稱有一群外籍勞工未戴口罩，且在漁港周邊群聚，衛生局立刻派員前往現場查看，卻被外籍勞工用不理性的態度對待，雙方一度對峙，隨後請來警方協助，最終對現場2名未戴口罩的外籍勞工開罰。

高市府衛生局強調，無論是本地人還是外籍人士，只要在高雄市轄內，有未戴口罩外出，又有群聚的事實，相關單位一定會從嚴取締，衛生局特別提醒，在目前緊張的疫情分為之下，民眾外出一定要戴上口罩、保持安全距離，避免疫情持續擴散。

(中時 )