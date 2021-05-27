中選會今天公告珍愛藻礁公投等4案公投正式成案，將在8月28日舉行公民投票，雖然行政院日前提出三接外推方案，但至今未見詳細報告與評估，並多次指出三接是環保對環保的問題，對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天在視訊記者會上表示，藻礁公投不是環保對環保，而是真相對謊言，從提報自然保留區，地方政府不配合、中央不願代理，導致三接觀塘案入環評，進入環評後又看到黑手環評，國人無法接受。

潘忠政指出，中選會今天發布全國性公民投票案第17案至第20案投票公告，投票日期定於8月28日，投票時間從上午8時起至下午4時止，包括「核四重啟」、「反萊豬」、「公投併大選」及「珍愛藻礁」公投順利成案。

潘忠政指出，據中油預算書指出，三接除了要興建第一期的逾800億元預算外，第二期還要在其他適合區域興建6儲槽，但外推方案後這些儲槽要放在哪裡？行政院僅公布三接外推方案當天記者會的幾張簡報，並未有詳細的評估方案。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，三接方案時政府又重提中南部空汙的問題，意圖製造環保對環保、藻礁與空汙的選擇，但如空汙等是台灣的問題，也要考慮全球溫室氣體減排的問題。

蠻野心足生態協會專責律師蔡雅瀅說，行政院用三接外推方案呼籲大家投不同意，那究竟要照已編列預算的執行、或外推之後的預算來做呢？

潘忠政指出，雖然近期因為疫情無法實體宣講，但會改用網路宣講、拍攝影片等方式對外公布；至於如果因為疫情可能使公投人數減少，他認為，要能表達民意的公投才有意義。

(中時 )