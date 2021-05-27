46歲男神吳彥祖2010年和混血兒妻子Lisa S.結婚，兩人當年在南非結婚，簡樸又特別的婚禮引來眾人祝福，2013年Lisa S.生下一女吳斐然（Raven），一家三口生活甜蜜。去年吳彥祖自曝性生活減少，打趣稱全身上下最乾淨的地方就是生殖器，引來外界猜測兩人婚姻關係，26日Lisa S.過46歲生日，吳彥祖發文替太太慶生，暱稱則洩露夫妻倆現況關係。

吳彥祖近來將工作重心移往國外，但不忘透過社群網站分享生活或關心亞裔遭欺負問題，去年吳彥祖分享一張洗手瓶照片，上面印有文字「也許你碰過你的生殖器」，暗指碰過生殖器必須洗手，吳彥祖則反問：「老實說，結婚快十年了，全身最乾淨的就是生殖器，不明白碰完它們為何要消毒」，還幽默自嘲：「Lack of use（缺乏使用）」，引來網友狂笑男神難得自揭隱私。

吳彥祖曬近照，自嘲頭髮變少。（圖／翻攝自thatdanielwu IG）

今稍早，吳彥祖在IG分享和太太Lisa S.的兩張合影，兩人擺了一樣的姿勢重現20年前後變化，他透露20年的今天兩人在漢堡王照了第一張合照，「20年後我不再吃漢堡王了，也沒有這麼多頭髮了」，但依舊愛對方如昔，祝太太生日快樂。

值得注意的是，吳彥祖用「my partner in crime and life」形容Lisa S.，意指兩人是人生伴侶也是共患難的人，也表示兩人已經進入老夫老妻期，無論發生什麼事永遠在一起，打破了去年疑因無性生活釀婚變的傳聞。上月吳彥祖也曬照慶祝結婚10周年，透露婚姻進入第10年，但認識已經18年，「我的旅程非常完美，謝謝妳成為我的伴侶、明燈、最好的朋友，最重要的是我們女兒的好母親」，大曬越陳越香的真實夫妻感情。

(中時新聞網)