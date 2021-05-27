日本政府與歐盟（EU）正研議在27日舉行的領袖高峰會後的聯合聲明中，記載重視台灣海峽的和平穩定重要性的文字，目的在於牽制強化霸權主義舉動的中國。

日本讀賣新聞報導，日本首相菅義偉、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）預定出席27日舉行的日本與歐盟的領袖線上高峰會。

目前日本與歐盟正在研議這場峰會後的聯合聲明，聲明中擬記載重視台灣海峽和平穩定的重要性的文字。如果明載，將是日本與歐盟領袖間的聯合文件首度明載有關台灣議題的字句。

報導說，日本與歐盟期待藉由在台灣議題上的團結以牽制中國。法國、德國已表明派遣艦艇至東亞的方針，歐盟（EU）對於中國強化霸權主義式的舉動所懷的憂慮加深。

有關台灣議題，4月美日領袖高峰會、5月七大工業國集團（G7）外長會議的聯合聲明都明載重視台灣海峽和平穩定的重要性等字句。

(中央社)