全國總工會理事長陳杰和彰化縣議員溫芝樺為全國勞工請命，要求發放疫情勞工津貼1萬元及疫情期間減免勞健保費。（吳敏菁攝）

全國總工會理事長陳杰和彰化縣議員溫芝樺為全國勞工請命，要求發放疫情勞工津貼1萬元及疫情期間減免勞健保費。（吳敏菁攝）

疫情日益嚴峻，中央延長全國第三級警戒限期，全國中小企業、尤其餐飲、旅遊、娛樂等均承受停業之苦，勞工更面臨薪資斷炊危機，全國總工會理事長陳杰表示，已經到了關鍵時刻，支持政府，但要為勞工請命，疾呼發放疫情勞工津貼1萬元及疫情期間減免勞健保費。

陳杰表示，看到全國勞工在疫情期間的付出，勞工全力支持政府的防疫政治，全國總工會也秉持「同島一命」的信念，日前行政院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次將預算上限提高至6300億元，懇切呼籲，但提醒紓困資源分配，別忘了日日夜夜撐起整體社會運作、維繫許多人基本生活品質的照顧者們。

彰化縣總工會副理事長、也是縣議員温芝樺表示，自己身為母親，近日停課不停班，周邊許多家長請防疫照顧假卻沒有薪資收入，各縣市社福服務緊縮或關閉據點，許多家庭在各類照顧需求與兼顧職場工作之間掙扎，連防疫第一線醫護人員都難以安心找到幼托服務，照顧者與照顧工作的關鍵重要性未受政策重視。

温芝樺指出，「防疫照顧假」僅適用有一定雇主之受僱者，無一定雇主之自營作業者不在適用範圍之內，自營作業者如家事清潔人員、保母、表演工作者、藝術創作者等等，通常有工作才有收入，若自營作業者因疫情導致家庭成員需照顧，而無法工作之情況，收入與經濟安全亦會受到嚴重影響，政府紓困預算之分配，不應忽視自營作業者之照顧需求。

陳杰表示，中華民國全國總工會已行文行政院及朝野各立法院黨團，期盼立法院督促中央盡速啟動機制防疫紓困，行政院應速宣布緊急措施，以利中小企業主、勞工申請，並疾呼應對每位受衝撃勞工發放每月1萬元疫情生活津貼，並且疫情期間應免除勞工保險費、健保費之缴納，以緩解中小企業主、勞工之苦。

(中時 )