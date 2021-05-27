南投縣長林明溱喊要向上海復興購買30萬劑輝瑞／BNT疫苗，行政院中部辦公室執行長蔡培慧批評，未查證輝瑞請中國代工的復必泰疫苗的瑕疵，國民黨文傳會副主委鄭照新說，繼蔡培慧後，新北市議員戴瑋姍仍繼續抹黑輝瑞是陸製，國民黨嚴正要求戴瑋姍為錯誤言論道歉，否則將採法律行動捍衛名譽。

新北市議員戴瑋姍質疑，復必泰疫苗是上海復興從德國BNT原廠輸入疫苗，到中國加工分裝，非德國原裝進口，若可以跟原廠買，為何捨近求遠跟代理商買？不就是當台灣快取得原廠疫苗後，代理商從中作梗而破局？

戴瑋姍指控，這款上海復興取得中港澳獨家授權的產品，在中國沒有取得藥證，港澳施打意願低，不少疫苗即將過期，賣方壓力很大，腦筋就動到台灣，這涉及上億台幣的訂單，無怪乎國民黨上下銷售得如此認真。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，繼蔡培慧之後 還是有人沒有學會教訓，戴瑋姍仍然繼續抹黑南投，抹黑國民黨，抹黑輝瑞疫苗是陸製；大家平日不同觀點，同台針鋒相對，那是一種彼此的敬重，但是這麼清楚的事實，還可以睜眼說瞎話，這樣的惡意造謠，必須檢舉遏止。

鄭照新痛批，戴瑋姍居然信口開河指控國民黨「銷售」過期疫苗？覬覦上億訂單？他強調，國民黨主席江啟臣已經在中常會表示力挺地方縣市首長的立場，國民黨願不計毀譽為人民爭取有效疫苗，但這不表示可以隨便被人誣陷抹黑。

鄭照新說，國民黨嚴正要求戴瑋姍，24小時內必須為自己的錯誤言論致歉，包括誣陷國民黨銷售疫苗，以及造謠國民黨提倡的是大陸疫苗，同時澄清事實，如果沒有正式道歉，國民黨將考慮採取法律行動捍衛名譽。他也奉勸民進黨政治人物，別再把心思花在唱衰疫苗，而要花在取得疫苗上。

(中時 )