在疫情嚴峻之際，與其苦悶於宅在家的生活，不如把眼光跳脫當今變局，由紐約大學史登商學院行銷學教授，也是創業家、暢銷作家的史考特．蓋洛威，以其敏銳的產業洞察力，並分析美國已1年的疫後經驗所著的《疫後大未來》便指出，危機能帶來轉機，「超前佈署」的視野，能在歷史的轉折點上找到面對變局的解決之道。

蓋洛威向來以精準的經濟產業觀察聞名，曾著有暢銷書《四騎士主宰的未來》與《世界並不仁慈，但也不會虧待你》，遠流出版社總編輯林馨琴便指出，去年底《疫後大未來》問世，雖然普遍聲音認為當時「防疫模範生」的台灣不太需要參考美國經驗，但「這作者對經濟模式改變的觀察向來精準，而高科技『四大巨頭』對台灣的影響也非常大，仍值得參考。」

今日台灣因疫情受到衝擊的產業、教育乃至社會不安，實則美國已經歷一年餘，蓋洛威分析指出，這場世紀疫情重新改造了商業環境，讓大公司尤其是大型科技公司得利，亞馬遜、Apple、臉書和Google主導了產業的破壞性創新，但「即使在最疲弱的產業，還是有人可以挺過難關」提醒了在這波疫情中需要抓緊變化，跟上需求。

林馨琴指出，作者分析出美國在疫情後大幅獲利的六大產業：醫院、健康管理、藥品化妝品、車、生命人壽和公共教育，「連Amazon也推出人壽保險，可以看出科技巨頭追求獲利的快速變化」都在提醍著「最大的機會藏在流行疫情讓變化加速的區域」。

在這樣的變化中，蓋洛威分析高等教育以及人民和政府的關係也在發生變化，因應疫情一些長春藤名校也開始運用遠距教學，帶來高等教的演進，他認為未來更多人有機會透過遠距以較低的學費獲得名校學習機會。

至於政府的角色，蓋洛威認為美國政府尤其在川普時期，大量政商裙帶關係，造成了更嚴重的貧富落差隔閡，他以二戰時美國參戰，許多人不是為了個人財產而共同奮戰為對比，認為今日對抗「疫情」的這場戰役，卻看到大多數美國人不願犧牲，只期待政府發錢，他認為唯有喚回新興世代的合作精神、民族精神，才能在人民與政府的拉鋸中，找到凝聚力走向共富。

(中時 )