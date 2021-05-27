全國首座科學園區篩檢站「竹科篩檢站」力拚6月初啟用！新竹市長林智堅27日宣布竹市第2座社區篩檢站將前進新竹科學園區，此站兼具快篩與PCR篩檢，預計6月初開放竹科人預約篩檢。另，竹市今天分配到2800劑疫苗，將安排醫護人員、警消優先施打。

林智堅今天在防疫會議中表示，保衛新竹就是保護竹科，保衛台灣的護國神山群。市府在本月23日於國軍醫院停車場設置第1座社區篩檢站後，當時竹科管理局長王永壯便向他提出設置社區篩檢站的必要性，昨天他也特別與王永壯、新竹馬偕醫院感染科主任曾政尹等人，到竹科篤行路空地勘查並敲定社區篩檢站位置。

林智堅說，竹科社區篩檢站將成為園區的防疫碉堡，同樣採高規格防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規畫獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者。

衛生局指出，竹科社區篩檢站預計6月初上線，同樣設置快篩、PCR篩檢，並採預約制。園區廠商可透過科管局，單一窗口預約，安排廠區員工、家屬及商務人士篩檢。

此套快速篩檢機制可大幅降低疫情入侵的風險，並減低廠商對於疫情可能影響生產量能的不安定感，對於廠區發生人員染疫後的處置，也將更有效率、更為精準。

另，新竹市將分配到2800劑疫苗，將安排醫護人員優先施打，另也包括統籌協助防疫第1線的工作人員，包含警消、民政人員等。

此外，新竹市已成立防疫捐款專戶，各界已陸續湧入許多物資與款項，包括N95口罩、快篩與PCR試劑等，市府感謝各界貢獻心力，團結對抗疫情。

(中時 )