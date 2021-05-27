就在美國總統要求進一步調查新冠病毒起源、包括中國實驗室洩露的可能性之際，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪今天27日上午進行了通話，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

據中國商務部官網消息，這次通話「雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流，」

路透報導，戴琪5月初曾表示，預計將在「近期」與中國官員接觸，評估他們在實施中美「第一階段」貿易協議方面的表現。

《華爾街日報》5月中旬曾報導稱，中國考慮更換中美全面經濟對話牽頭人，隨後中國商務部辟謠稱「報導不屬實」。

美國總統拜登26日下令助手確定新冠病毒的起源，稱美國情報機構對此看法不一，其中包括中國實驗室洩漏的可能性。這是拜登罕見地公開披露私下的、且尚未形成結論美國情報評估。

中國駐美使館發言人隨後表態稱，中國支持全面核查全球所有早期新冠病例，徹查「秘而不宣的基地、生物實驗室」。

(中時 )