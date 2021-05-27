疫情嚴峻，台中市北區1家美睫美容店家因應疫情暫停營業，27歲的張姓屋主悶得發慌，26日熱情邀麻將咖到店內，大開2桌群聚打麻將消遣，被民眾檢舉，警方到場蒐證，將9人依違反《傳染病防治法》函送衛生局，開罰最重可處30萬元以下罰鍰。

台中市北區大義街1家美睫美容店內傳出麻將聲，遭人報案檢舉。警方到場取締時，現場雖查無賭博不法情事，但室內僅有4至5坪空間卻群聚9人打牌，還有2人未戴口罩，連警方都瞠目結舌不敢擅進，請屋內人等持證件至屋外空曠處所接受盤查登記。

警方表示，27歲的張姓屋主表示，因為美睫美容店停業，無聊才找三五好友過來消遣打麻將，沒有賭博行為，不知道在家和朋友私下聚會，竟會觸犯防疫規定，大家只能乖乖待在家。

警方指出，因應全國疫情警戒3級，中央流行疫情指揮中心自19日宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將罰；9人群聚打麻將行為，恐造成防疫破口，警方仍依法移送法辦，呼籲民眾不要以身試法。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，全國3級疫情警戒，防疫期間民眾落實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，為了自己健康也為了他人著想，員警發現民眾有違反傳染病防治法行為將依規定製單移送裁罰，籲理性遵守政府規定。

(中時 )