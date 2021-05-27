中國政府網5月26日晚間表示，大陸國務院總理李克強當日主持召開國務院常務會議，部署進一步支援小微企業、個體工商戶紓困和發展。會議再次對原材料價格上漲等問題予以關注，會議要求，打擊原材料囤積居奇、哄抬價格等行為。

騰訊財經27日報導，這已經是14天內，大陸國務院常務會議第三次關注大宗商品及原材料等價格上漲的問題。

5月12日的國務院常務會議上提到，要跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。5月19日的國務院常務會議指出，部署做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。

5月26日的國務院常務會議指出，多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原材料漲價影響。打擊囤積居奇、哄抬價格等行為。會議還要求，深入推進反壟斷、反不正當競爭執法，依法查處具有優勢地位的企業為搶佔市場份額惡意補貼、低價傾銷等行為。

另據中鋼協網站消息，中鋼協5月26日發佈鋼鐵行業自律倡議書，其中提到，鋼鐵企業要抵制惡性競爭行為，價格上漲期間反對遠高於成本的哄抬價格行為，價格下行期間反對低於成本的價格傾銷行為。

隨著政策力度的加大，大宗商品價格近期持續回落。5月26日晚間，大陸商品期市夜盤開盤多數下跌黑，色系多數下跌，鐵礦砂跌逾4％，熱卷、螺紋鋼跌逾3％。截至當日收盤時，黑色系多數下跌，鐵礦砂跌2.95%，連跌7日，創1個多月以來新低。

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