中部乾旱少雨，導致椪柑葉片萎凋、著果率差。（本報資料照片）

中部乾旱少雨，導致椪柑葉片萎凋、著果率差。（本報資料照片）

中部乾旱少雨，導致椪柑葉片萎凋、著果差，市府農業局向農委會爭取現金救助，昨公告台中市為「椪柑農業天然災害現金救助地區」，每公頃救助7萬5000元，農民即日起至6月25日可向受災地區公所申報，另市府加碼補助生產資材每公頃1萬元，幫助農民度過難關。

台中市椪柑種植面積1380公頃，主要栽培在豐原、東勢、石岡、潭子及北屯等區。農業局長蔡精強表示，今年3至5月高溫乾旱，造成椪柑植株葉片萎凋、偏小、黃化，著果率不佳。

台中市農業局、農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處現勘，確認損害率達救助標準，並由農委會公告台中市為「辦理3-4月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」。

蔡精強指出，受損椪柑農友即日起至6月25日可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，假日不受理；此外，基於防疫考量，農友可備妥相關文件後以傳真、郵寄或電子郵件等方式向所在地公所申報。

(中時 )