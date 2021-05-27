5月26日晚間難得一見的超級血月以及月全食同步登場，你是否親眼目擊了呢？為了留下這寶貴難得的一刻與美景，各國網友與媒體可說是使盡洪荒之力，全心捕捉這轉瞬即逝的瞬間！如果你錯過了少見的天文奇景，一起來看看各國網友的創意，一睹血月之美吧！
以下是來自Twitter、Facebook以及Instagram等社群平台網友分享的血月美景：
【在台灣拍攝的血月】
【各國媒體與專業攝影師拍下的血月】
【各國網友作品】
以下包含紐西蘭、布拉格、美國、紐倫堡等地所攝的血月，以及利用特殊攝影方式拍下的月全食歷程照片。
看完了各國網友、媒體、專業攝影師等拍下的血月美景，是否讓你也很想挑戰一番呢？氣象局預估，下次月食是2021年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。而若是要再遇到超級月亮加上月全食同時出現的天文奇景，得等到2033年！就此來看，每一次罕見的天文奇景都值得你我一追，免得下次再出現不知是何年何月了，你說是嗎？
(科技)
#超級血月 #月全食 #2033 #超級月亮 #blood moon
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