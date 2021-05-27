5月26日晚間難得一見的超級血月以及月全食同步登場，你是否親眼目擊了呢？為了留下這寶貴難得的一刻與美景，各國網友與媒體可說是使盡洪荒之力，全心捕捉這轉瞬即逝的瞬間！如果你錯過了少見的天文奇景，一起來看看各國網友的創意，一睹血月之美吧！

20210526 Total lunar eclipse streaming(月全食直播)

以下是來自Twitter、Facebook以及Instagram等社群平台網友分享的血月美景：

【在台灣拍攝的血月】

LUNAR ECLIPSE | SUPER BLOOD MOON 2021

Had to sacrifice a bit of quality because of the clouds.

IG: edwrd.gspr#LunarEclipse2021 pic.twitter.com/vvFMrWg8WO — mlepnos (@gspredwrd) May 26, 2021

【各國媒體與專業攝影師拍下的血月】

For those of us who slept through the Super Flower Blood Moon: Here's a quick time lapse taken early this morning 🌷🌕 pic.twitter.com/Q38GJ4WrWH — NPR (@NPR) May 26, 2021

Spectacular Super Flower Blood Moon of 2021 thrills stargazers around the world https://t.co/846I583CKj pic.twitter.com/LJJpqtoAUr — SPACE.com (@SPACEdotcom) May 26, 2021

The Super Flower Blood Moon lit up skies around the world and was the result of the year's biggest full moon coinciding with a lunar eclipse. The next one isn't expected until 2033.



🇧🇷 Brazil

🇮🇩 Indonesia

🇦🇺 Australia

🇹🇼 Taiwan pic.twitter.com/Vfgeg6qjDG — AJ+ (@ajplus) May 26, 2021

【各國網友作品】

以下包含紐西蘭、布拉格、美國、紐倫堡等地所攝的血月，以及利用特殊攝影方式拍下的月全食歷程照片。

“Bloodmoon Canyon” 🌑

Composite from two years ago from the Lunar eclipse and a slot canyon in Arizona. #NFTCommunity pic.twitter.com/BhMXIuQPJs — Weatherby (@whereisweatherb) May 26, 2021

last nights super flower blood moon pic.twitter.com/b8HwsBAoTc — Kaleb (@KalebJohnstonNZ) May 26, 2021

看完了各國網友、媒體、專業攝影師等拍下的血月美景，是否讓你也很想挑戰一番呢？氣象局預估，下次月食是2021年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。而若是要再遇到超級月亮加上月全食同時出現的天文奇景，得等到2033年！就此來看，每一次罕見的天文奇景都值得你我一追，免得下次再出現不知是何年何月了，你說是嗎？

(科技)