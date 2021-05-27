第二波41萬劑AZ疫苗今天配發，台南市配發1.3萬劑，其中1300劑將提供給第一線防疫的警消人員接種，台南市長黃偉哲今天在防疫記者會說明，除了第一類醫事人員優先施打，也釋出1300劑給參與防疫的警消接種，衛生局長許以霖說，後續疫苗部分，中央流行疫情指揮中心會陸續撥補。

針對有民眾希望市府反應能趕快打到疫苗 ，「這是跟生命在賽跑」，黃偉哲說，會把這聲音反映給中央，但也強調，疫苗不是有就好，而是要有效，政府也會努力，希望大家都有疫苗可用。

至於篩檢政策遭指固執，許以霖說，篩檢政策沒有很固執，醫院有篩檢站、衛生所也廣開篩檢站，且衛生所篩檢站從一開始只開放高風險族群，但疫情慢慢升溫，昨天開始也開放到5月1日之後的雙北旅遊史且有疑似出現症狀者，納入篩檢。他說，目前民間有少數人鼓吹對廣大族群做快篩或自費買快篩劑快篩，對於特定族群是同意使用的，但對廣大族群做快篩，會出現很多偽陽性，強調市府篩檢政策會一直滾動的。

(中時 )