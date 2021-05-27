匯豐銀行表示，將透過出售和清點部分業務，退出美國的零售銀行業務。

該英國銀行一直艱困地應對來自其他大型銀行的競爭，近年來試圖縮減其在歐洲和美國的業務。

在周三晚間提出的聲明中，匯豐指出，在美國將退出包括個人和中小企業的零售銀行業務，僅保留少量的實體據點，服務國際富人和非常富裕人士等客戶。

公民金融集團(Citizens Financial Group)的Citizens銀行已經同意收購匯豐在美國東海岸的個人和中小企業業務，包括80家分行。而國泰萬通金控(Cathay General Bancorp)的國泰銀行(Cathay Bank)則同意收購其西海岸的業務，包括10家分行。

匯豐在美國總計有148家分行，90間將關閉。

這兩家銀行並未透露他們為這些業務支付了多少費用，但匯豐表示，與這些交易相關的稅前成本，預計將達1億美元，但不會帶來重大收益或虧損。

(時報資訊)