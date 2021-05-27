受近期國際油價收盤連4漲的影響，促使多數投資人於高點選擇獲利了結，令盤中油價回落；周四(5/27)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶65.79美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.51美元，報每桶68.36美元。(商品行情網)

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