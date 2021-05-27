受近期國際油價收盤連4漲的影響，促使多數投資人於高點選擇獲利了結，令盤中油價回落；周四(5/27)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶65.79美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.51美元，報每桶68.36美元。(商品行情網)

《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇
金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成

(時報資訊)

#國際油價 #報每桶 #亞洲 #電子盤 #收盤