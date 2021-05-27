MSCI（明晟）半年度調整結果，今尾盤生效；全球小型指數成分股部分，鋼鐵股的第一銅(2009)、春源(2010)入列，今兩檔股價同步震盪走揚，第一銅攻上60元、股價在所有均線之上，春源回到20元之上，股價在短期及季線之上，表現仍相對台股強勢。

MSCI明晟日前公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，鋼鐵股的第一銅、春源為新增個股。MSCI半年度權重調整，27日盤後生效。外資周三(26日)買超第一銅1625張。買超春源2991張，均提前布局。

業績表現方面，第一銅第一季每股盈餘0.3元，春源為0.4元，均比去年同期明顯成長。

受惠國際銅價上揚，第一銅持續獲利，第一季營收6.89億元，營業淨利7332萬元，歸屬於母公司業主淨利1.06億元，每股盈餘0.3元，比去年同期轉盈，並且是連續第三季獲利。

去年第三季，國際銅價開始止跌反彈，加上第三季有業外投資收益挹注，第一銅去年第三季轉盈，單季每股賺0.43元，去年第四季本業受惠銅價續漲，營業淨利轉盈，達4072萬元，單季EPS 0.23元，2020年全年EPS為0.22元，順利轉虧為盈。今年上半年，國際銅價持續攀高，有利公司營運。

春源受惠鋼市熱絡，第一季營收54.6億元，營業淨利3.01億元，歸屬於母公司業主淨利2.61億元，年增3.35倍，基本每股盈餘0.4元，大幅優於去年同期的0.09元。第二季鋼市續旺，有利公司營運。

(時報資訊)