封測廠矽格(6257)受惠測試需求暢旺，配合完成收購台灣聯測挹注，2021年迄今營運成長動能暢旺。投顧法人看好在擴產及併購效益挹注下，第二季營收、獲利可望同步創高，帶動全年營收及獲利勁揚逾3成、續創新高紀錄，維持「買進」評等、目標價65元不變。

矽格股價4月底觸及58元的近17年2月高點，隨後因台股劇烈震盪而急跌，17日下探43.65元、創近半年低點。由於基本面營運成長無虞，且半個月急跌達近25％，現金殖息率已逾6％，近日已明顯止跌回升至48～50元震盪，今日開低小跌1％上下，表現仍強於大盤。

矽格4月自結合併營收13.5億元，月增12.82％、年增達40.01％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收48.54億元、年增達31.87％，續創同期新高。投顧法人認為，主要受惠首季擴產效益，以及併入台灣聯測半個月營收約0.7～0.8億元挹注。

投顧法人指出，矽格目前稼動率達約80～85％，為實務上近滿載水位，且目前訂單需求強度仍高，雖然市場傳出印度手機需求下修，但目前能見度達第三季，訂單未見砍單或減少變動，擴產及併入台灣聯測使第二季營收成長動能強勁。

投顧法人看好矽格5月營收上看14.5億元、續望歷史次高，推估第二季營收可望雙位數「雙升」突破40億元，毛利率及營益率將較首季提升，帶動稅後淨利同步「雙升」，與營收齊創新高，每股盈餘可望突破1.3元。

展望後市，投顧法人指出，即使印度市場需求出現雜音、中國大陸品牌需求下修，但矽格大客戶目前訂單需求仍逐月向上，預期未見下修。而公司目標將5G比重自15％提升至25％，由於5G及WiFi 6測試難度較高、毛利率較佳，隨著產品世代轉換，有助矽格毛利率提升。

由於市場需求持續暢旺，矽格雖調漲部分客戶的部分產品報價，但主要聚焦爭取量多及較高價值的產品，以提升毛利率表現，投顧法人指出，目前尚未見到重複下單狀況，矽格除持續擴增測試機台外，併入台灣聯測今年估可挹注營收約13～15億元。

投顧法人看好矽格今年營收強勁成長逾3成，配合毛利率及營益率提升，可望帶動稅後淨利同步勁揚逾3成，同步改寫新高，每股盈餘將突破5元。由於目前本益比僅約9倍，股價評價偏低，在現金殖利率逾6％護體下，股價下方風險有限，維持買進評等、目標價65元。

(時報資訊)