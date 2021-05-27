一名媳婦上網抱怨，婆婆是虔誠的佛教徒，竟說印度疫情會那麼嚴重是因為人「太好色」，如此無知的說法讓她聽到快中風。不過眾多網友看完，竟紛紛回應：「台灣就是因為太好色才爆發」、「染疫機師獅子王茶裡王」、「台灣擴散就是因為『人與人的連結』」、「看好了世界，台灣只示範一次……嫖妓嫖到封城」。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示自己快要中風，怎會有人無知當有趣？她表示婆婆是虔誠的佛教徒，婆婆說朋友之間都在傳，說印度今天那麼嚴重是因為「人太好色」。原PO回應是因為病毒變種才會比較嚴重，不過婆婆仍一直跳針說因為太好色，讓原PO傻眼。

原PO表示，她認為印度可能很多地方衛生還沒有提升，這點是比較有影響力的，「不要再亂傳什麼好不好色這真的太智障了」。更說「我嚴重懷疑我婆婆是對髒免疫所以才一直跳針好色，他只是不想面對衛生不好這件事....他喜歡拜的神主牌位跟神像桌子上都是蟑螂大便老鼠大便」。

不過眾多網友看完竟紛紛回：「說的也沒錯啊，台灣就是因為太好色才爆發的」、「我好像有點認同你婆婆起因於太好色的觀點，但不是印度，是臺灣。從染疫機師開始就是如此了，然後是獅子王再到茶裡王」、「外媒說台灣是因為sexy tea and lion king」、「你婆婆的獨特見解也不能說她錯啦!!!台灣會擴散原因之一不也是『人與人的連結』」、「機組員去休幹，**王也是去休幹，很多人到萬華休幹，現在還有東方紅也是休幹」、「妳婆婆說的也不完全都錯，我們現在病毒失守嚴重擴散，最主要原因之一就是一堆好色的男人......然後疫情明明還很嚴重，每天都有養生館被抄的新聞不是嗎」。

(中時新聞網)