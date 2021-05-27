陸軍花東防衛指揮部化學兵連支援台東縣太麻里、金峰鄉14清消任務。（陸軍花東防衛指揮部化學兵連提供／蔡旻妤台東傳真）

陸軍花東防衛指揮部化學兵連支援台東縣太麻里、金峰鄉14清消任務。（陸軍花東防衛指揮部化學兵連提供／蔡旻妤台東傳真）

全台新冠疫情嚴峻，本土確診案例持續增加，台東縣全縣11個鄉鎮衛生所設置快篩檢測站，27日提供出現相關症狀且符合特定條件的民眾電話預約，28日全面啟動，限每日15名，請符合條件的篩檢對象預約前往時，全程配戴口罩、勿搭乘大眾交通工具。此外，陸軍花東防衛指揮部也派遣化學兵至台東縣太麻里、金峰鄉實施清消。

為了守護鄉親健康，台東縣金峰及太麻里鄉27日已提供民眾快篩採檢，並於另11鄉鎮衛生所開放符合資格的篩檢對象電話預約，28日起即可前往採檢。縣府提醒，為避免同時段人潮過度擁擠，進而增加感染風險及降低醫療檢測速度，可事先電話預約。

民眾若有出現新冠肺炎症狀如發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀，並且符合下列任1條件者：村里長主動關懷對象，並有14日高風險地區旅遊史；外出未配戴口罩受查處者，並有14日高度風險地區旅遊史；衛生所返鄉學子關懷專案對象；有高風險地區旅遊史且提出相關證明；接獲衛生局自主健康管理通知書者，27日起可於設有社區快篩站之衛生所營業時間撥打電話預約。（設有快篩站之衛生所：台東市、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉、大武鄉、達仁鄉等11鄉鎮）。

另外，為防範疫情擴散，陸軍花東防衛指揮部化學兵連於27日配合縣府至台東縣太麻里鄉三和村等9處及金峰鄉正興村等5處，合計14處執行道路消毒任務，共計派遣官兵27員、車輛機具計2類4項11件，1／2噸偵搜車1輛、悍馬車4輛（搭載MDS-106輕型消毒器4具）、MD-105重型消毒車2輛。

(中時 )