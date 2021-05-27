南京大學國際關係研究院院長朱鋒27日在大陸《環球時報》撰文指出，新冠疫情、溫室效應全球氣變對人類構成重大挑戰打擊。但美國拜登政府顯露的「絕不能輸給中國」說法，令人不安。問題是，力推產業復興政策必須以「去中國化」為手段和目的嗎？美國自詡是「基於規則的世界秩序」守護者，但從川普到拜登，霸權地位卻一再打壓、妖魔化中國。從氣變到各產業領域，中方必須大聲疾呼美國：「讓我們公平、有規則地競爭！」

朱鋒稱，拜登19日視察美國福特汽車工廠說，在電動汽車、新能源、可再生能源競賽中，美國「絕不能輸給中國」。拜登口口聲聲強調美國不能「被中國打敗」的邏輯，如果放到未來整個新能源和綠色經濟產業，是否也是白宮宣揚美國不能「被中國打敗」的目標？

這事實上不是美國新總統的「豪氣」，而是意味著今後全球產業鏈、供應鏈和價值鏈的定位和分配上，美國不僅要以「打敗中國」為目標，更要以新能源、綠色新經濟與中國「脫鉤」為導向。

這無疑違背了全球化規則，肢解了各國之間客觀上不應分離、也不能分離的供應鏈原則，將給包括電動車技術和銷售在內，本來應該著眼於市場競爭導向的資源組合，帶來新的分裂風險。

近來在氣變問題上美國對中國的「政治化」攻擊也在屢屢上演。

5月上旬美國總統氣候特使凱瑞在國會聽證會上提議，美國政府應該調查，並對中國向美國出口太陽能設備以「強制勞動」為由制裁。凱瑞4月13日到訪上海，中美就應對氣候危機發表了聯合聲明。但迄今拜登政府在氣變問題上不僅繼續刁難和打壓中國，還試圖在未來的全球「綠色經濟」大潮中「去中國化」。拜登22日與韓國總統文在寅會晤，在涉華議題上，他話鋒一轉，強調不能輸給中國、需要戰勝中國。

凱瑞的講話，是要在兩國原本合作前景廣闊的可再生能源市場中，人為製造人權難題。而美國自己則與盟友、安全夥伴加速高科技產業合作與再布局。

這說明拜登政府針對中國的「再全球化」至少同川普政府一樣惡劣。拜登政府利用人權、安全藉口，在對未來全球產業發展具有核心意義的5G、晶片、電動汽車、可再生能源技術和產品等方面繼續實施對華「脫鉤」戰略，以保障美國優勢地位。

拜登政府上台4個多月來，除了推出「基礎設施改造法案」提升就業機會，還透過不能「被中國追上」來推進高新科技製造業的國內投資。

正在美國國會討論中的「科技全面競爭法案」提出要投資1000億美元拓展美國的晶片製造，並在4至5年之後讓美國的高端晶片製造能力超過三星，占據世界24％的比重。

(中時 )