除了蘋果祝平安，零嘴、飲料供紓壓外，還有心靈讀本。（許哲瑗攝））

侯寫給確診者的親筆卡片中寫道，「短暫的隔離，是為了您與家人健康的重逢。別忘了，窗外有藍天」。（新北市社會局提供）

侯友宜也致贈親筆卡片給檢疫所的防疫夥伴。（新北市社會局提供）

新北市累計確診2278例，市長侯友宜27日請副市長謝政達和社會局副局長許秀能等人，攜帶關懷包和1000元祝福金，以及他親筆簽名的小卡片，分赴桃園、台中、彰化、南投等檢疫所，送給隔離中的市民；侯親筆卡片中寫道，「短暫的隔離，是為了您與家人健康的重逢。別忘了，窗外有藍天」。

為了送關懷包和祝福金，社會局連夜打包分裝，先整理出近千份，計畫兵分兩路，一路由謝政達、許秀能帶隊，將到林口、桃園大崗、新竹湖口、豐原、彰化、草屯等檢疫所慰問，另一路由社會局專委林坤宗帶領，就近到淡水和泰山關心。

侯友宜於市府團隊臨出發前，在市府門口再三檢視關懷包內容，除了蘋果祝平安，零嘴、飲料供紓壓外，還有心靈讀本。侯友宜提醒，檢疫所內生活的市民朋友，務必相信專業人員的協助，如有任何不適或疑問，要立即反應。

侯友宜也致贈親筆卡片給檢疫所的防疫夥伴，感謝他們勇於承擔，全力給予民眾協助和支持。侯友宜說，在檢疫所裡的民眾，因擔心染疫和家人，心情會非常焦慮，有賴防疫夥伴給予最大的協力和支撐。深信在中央疫情指揮中心的指揮調度，以及地方政府和民眾全力的配合下，一定會戰勝病毒，還給全民一個正常的生活，「我們一起加油！」

(中時 )