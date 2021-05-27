（取自朱立倫臉書）

台灣近期突然疫情暴發，全台迅速進入軟性封鎖的三級警戒，但疫苗施打率卻還不到1%，國民黨前主席朱立倫示警，台灣經濟嚴防報復性衰退！寧可超前部署，不要校正回歸！

朱立倫分析數據，2020年新冠肺炎爆發，台灣的住宿餐飲業損失-5.99%、休閒服務業損失-5.90%，支援以及其他服務業則-2.15%。所幸台灣的經濟命脈半導體及電子產業出口強勁，讓台灣去年成為少數經濟正成長的國家。

不過，正當美國五月中預計要給人民施打第三劑疫苗時，世界正在逐步解封的同時，疫苗施打率還不到1%的台灣突然疫情暴發，全台迅速進入軟性封鎖的三級警戒。

朱立倫直言，現在才是真正考驗的開始。在缺乏疫苗的狀況下，市場要回復正常，保守估計至少四到六個月。財經部會必須針對各行各業受到的衝擊開始超前部署，尤其是現金流為主的服務業要立即救急！

朱立倫強調，許多小吃店、零售業，小本生意已經快撐不下去，政府一定要拿出解方照顧，避免下一波的失業潮的來臨。其他紓困方案也要具體、精準落實到受影響的個人及企業，不能只是大撒幣就了結！

他呼籲，經濟衝擊寧可超前部署，等待校正回歸時就太晚了。莫讓全球經濟復甦時，台灣經濟陷入報復性的衰退！

(中時新聞網)