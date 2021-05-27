市府今匡列快樂城小吃部。（陳彩玲攝）

基隆小姑娘小吃店疫情持續擴散，至今感染源不明，市府今再匡列2家小吃店，包括與金水灣小吃店有關聯的「鑫水灣小吃店」，以及昨有從業人員確診（案5981）的「快樂城小吃部」，至於4間小吃店與病毒傳播鍊是否有關聯，衛生單位持續調查中，目前總計匡列102人，其中有16人失聯。

基隆小姑娘小吃店女員工（案3835）5月23日確診，由於個案不願確實交待足跡、工作環境複雜，加上傳播力強，病毒持續擴散已有12人陸續確診，市府跨局處成立專案追查密切接觸者，基隆市長林右昌在記者會上表示，衛生單位今天再匡列2間店家，分別是鑫水灣小吃店、快樂城小吃部。

林右昌指出，目前追查小姑娘小吃店工作人員總計 17 人、1人失聯持續聯繫中，此外，經疫調發現，女員工（案3835）沒有確實交待足跡，個案5月13 日曾前往台北市行天宮附近、14日前往台北市大同區、15日前往金山等地，與日前說詞大不相符，衛生局持續追查感染源。

由於女員工（案3835）在工作期間曾跨店至金水灣小吃部服務，昨天市府也緊急匡列該店從業人員共 41 人，其中3人失聯，林右昌說，相關單位進一步調查發現，「鑫水灣小吃店」與金水灣小吃部的負責人有關聯性，也因此將鑫水灣列入名單中，匡列28 名從業人員，其中16人已聯繫上、12人失聯。

此外，昨天市府公布確診個案中，有一名60多歲女性（案5981）為快樂城小吃部從業人員，因身體不適就醫採檢後確診，個案自述，有一名同事是從萬華至基隆上班，發覺自己不舒服到醫院篩檢呈現陽性，市府也緊急匡列16名工作人員，目前皆已聯繫上，其中有5人已配合完成快篩，其餘採檢中。

林右昌強調，曾到過小姑娘、金水灣、鑫水灣小吃店，以及快樂城小吃部消費的民眾，一定要主動和衛生單位聯繫，市府一定會保護大家的個資，並呼籲市民不要批評、獵巫，要給予肯定、鼓勵。

(中時 )