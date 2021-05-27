本土疫情嚴重，銀行業的據點能否關閉已成為全體銀行業者矚目的焦點，對此金管會尚在糾結當中，但是許多其他國家已有前例可借鏡，尤其是防疫成效去年同樣在國際名列前茅的新加坡，據全國金融業工會聯合總會直接越洋電聯SBEU（新加坡銀行雇員工會）的了解，新加坡政府可說以五大措施完全作到保護銀行業者。

全金聯對此指出，根據SBEU轉述，該五大措施包括：

1、在去年4月7日至6月3日之間，近二個月時間開放銀行可視需要關閉其營業據點；

2、由新加坡政府直接下令，且再三重申，要求銀行不可裁員；

3、由政府直接下令，負責進行貸款業務的員工，這段期間「不許見客」；

4、客戶上門嚴格管理，一小時只能進來5人；

5、即使未關閉營業據點，但員工辦公人數也大為減少，居家辦公至少一半，例如原本6人，只剩2、3人留守。

SBEU可說是新加坡當地最具代表性的金融業聯合工會，即相當於台灣的全金聯，親自與SBEU聯絡的全金聯秘書長韓仕賢認為，新加坡政府執行上述的五大措施，可說充份站在金融業，特別是銀行業者的立場來保護從業人員的安全。

除了新加坡政府長達二個月開放讓銀行業者的營業據點可關閉之外，執行的地點均為在人潮聚焦鬧區，多家跨國大銀行，包括新加坡銀行、大華銀行，以及來自香港的多家銀行，當時都向新加坡政府申請關閉營業據點。

(工商 )