近期諸多國家新冠疫情再升溫，此外，通貨膨脹情況也蠢蠢欲動。凱基銀行提醒投資人不要忽視物價可能長期上漲的壓力，第三季投資建議二方向1、「加股減債」 2、抗通膨類股搭配短天期債券，以因應下半年甚至未來一年的市場變化。 凱基銀行表示，從去年第四季以來，原油、工業金屬、黃豆、玉米、小麥、紙漿、橡膠、玻璃、鋼鐵、水泥、塑化、半導體、電子元件、被動元件及貨櫃散裝航運等價格上漲，多數經濟學家認為是因為去年新冠疫情後遞延生產、消費與運輸不順等因素造成。在樂觀預期疫苗施打後，工廠逐漸恢復生產，年底前多數產業供不應求的現象能獲得改善，短期的循環性通貨膨脹預計最遲在明年上半年消失，而且未來有可能會面臨全球「結構性通貨膨脹」與「循環性通貨膨脹」同時出現情況。

凱基銀行說，自2018年美中貿易戰以來，各國從國家安全角度出發，建構自己的供應鏈，這種形式的供應鏈相較過去雖然少了運輸及保險成本，但人事、土地、資金成本較高，加上近年環保意識當道，自建的工廠多使用較貴的減碳工法或製程，因此陸續開出的新廠房設備折舊可能高於舊廠，造成長期的「結構性通貨膨脹」。

加上，去年第四季以來原物料、零組件與半成品的漲價，全球疫情因素，貿易戰的不確定性，導致廠商產能投資不足，供給短缺，價格上揚，凱基銀行說，促使循環性通貨膨脹加劇，成為這波物價上漲另一主因，通貨膨脹已經不只是短期現象。

至於下半年基金配置，凱基銀行建議「加股減債」對抗通貨膨脹時代來臨。凱基銀行說，近期聯準會仍以物價上揚是暫時現象，宣示維持貼近於零的官方利率與每月1,200億美元購債規模釋放資金，但該行推測，若6月份公布物價漲幅仍舊很高，金融市場進一步震盪；或是聯準會扭轉「暫時上漲」看法至「長時間上漲」，就有可能宣示縮減購買債券來減少物價上漲壓力。若是如此，初期金融市場或許會因資金潮退燒而下跌，但應能很快意識到景氣依然維持復甦，並將資金抽離債券市場、湧向股市，因此「加股減債」是較好的應對。

至於增加什麼股票標的基金配置？凱基銀行說，股票基金可選擇原物料、礦業、地產、貴金屬等受惠抗通膨實物概念類股，債券型基金應該減持存續期長、選擇存續期較短者。科技類高成長型股票基金在前一波市場上漲過程中，被認為股價高估而拉回，但修正後的股價，只要獲利成長性能超越通貨膨脹率，也是可以小幅配置的抗通膨標的。

(工商 )