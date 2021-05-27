高雄高工今年的畢業紀念冊封面是藍天白雲配上校景，封底是塗鴨留白寫上「我畢業了哈哈」，但卻被指稱「太醜」。校方27日反駁，兩作品各有特色，展現學生創意，所以雙封面呈現，但如此指控，已經傷害學生與學校。

「真的很難過」雄工學務主任張嘉惠27日受訪說，外傳畢業冊「太醜」沒人想買，以及塗鴨作品只花30秒就完成，都是子虛烏有，而且兩位作者也沒有較勁的意味，結果被傳成這樣，學生都覺得很受傷、很難過。

她說，畢業紀念冊封面徵選時，收到很多作品，畢聯會為讓校內的學生出版品委員會了解作品受歡迎程度，因此自行做了票選，由各班畢聯代表投票，結果塗鴉版10票、藍天白雲版9票，但這只是參考，並非票數高就是封面。

她說委員會的組成有行政、老師、家長、學生等代表，裡頭還有律師，並對畢業冊逐頁討論，在討論到封面時，均認為不管是塗鴉或藍天白雲配上校景，都很能表現學生的創意，因此決定以雙封面，做為今年的畢業紀念冊。

本來兩位學生作者都很開心，也簽了使用同意書，未料卻遭指控「太醜」，讓學生非常受傷，對於有心人士這樣的汙衊、以及不在乎學生的感受，已經傷害學生、家長及雄工聲譽及用心，校方對此深表痛心遺憾。

(中時 )