新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診案例以每天三位數的增長速度快激增，消基會呼籲，台灣不應再繼續限制大規模新冠肺炎檢測，應廣設快篩站，並朝普篩方向鬆綁，積極引進疫苗、施打疫苗，才能在這波抗疫戰爭中，重新站起來。

消基會指出，為配合未來的普篩，目前短缺的檢測人力，呼籲政府研擬放寬讓具備醫事資格的各式醫事人員，經過一定的篩檢工作訓練後，加入普篩行列，增加篩檢量能。應參考美國各地政府的經驗，朝向放寬由醫事人員如護理師、藥師接力進行採檢及施打疫苗的工作，才能有效放大防疫能量，建議疫情指揮中心考量目前疫情流行的特殊狀況，開啟授權由受過一定訓練的護理人員從事快篩的採檢工作，才能快速補位接力出缺的採檢人力。

快篩試劑製造商寶齡富錦發言人丁爾昆今天出席記者會指出，目前已捐贈新冠病毒抗原快速檢驗試劑給台北市政府與新北市政府，供雙北政府與醫療單位使用。消基會也與寶齡富錦生技公司合作，促成將該公司快篩試劑送抵金門縣政府衛生局，藉以擴充該縣的快篩物資數量。

寶齡富錦愛心無上限，丁爾昆表示，需要的單位可以上公司官網與公司聯絡，就會在第一時間把愛心送到需要的地方。

(中時 )