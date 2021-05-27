因應疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌今天首度親自會商紓困4.0，國發會報告指出，紓困4.0原則將分為三大部分，個人部分以去年建立的發放制度為基礎，加速撥付；產業部分；立即寬列支援受影響產業；貸款部分則增加額度，採數位分流，簡化申請，提升效率，其中，延續去年企業及勞工紓困貸款，勞工紓困貸款每人最高10萬元。

國發會今於行政院會針對紓困4.0提出報告，國發會指出，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，政府強制關閉三大營業場所，另因避免群眾聚集、民眾減少外出活動，衝擊餐飲業、零售業、陸運運輸、旅行業、住宿業、藝術、娛樂及休閒服務業等內需型產業，為緩解對民生與產業的衝擊，急需推動新一波紓困措施，將疫情對國人及企業影響降至最低。

國發會表示，此波疫情影響層面與去年不同，去年因國際疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制的航空、旅行等行業。此次疫情主要衝擊包含中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，初步彙整後擬定紓困4.0原則。

個人紓困部分，將加快對弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等。產業部分，則會聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。

因應受衝擊產業資金貸款需求，紓困4.0將加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率，原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

紓困貸款項目，包括延續去年的勞工紓困貸款，每人最高10萬元，政府信用保證專款，利息補貼；企業方面，央行中小企業貸款加碼1000億元等項目，預計中小企業、藝文、教育、醫療等受惠。

(中時 )