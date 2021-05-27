本土疫情升溫，新北市目前在多個確診人數偏高的地區設置熱區防疫中心，土城區確診數在各行政區排行第五，截至昨日已累計156人。市府今成立土城熱區防疫中心，單日動員400人沿路宣導關懷。土城區長陳國欽表示，區公所每日將派出90人執行居家關懷、獨老送餐等作為，防堵疫情擴散。
土城明德市民活動中心今成立熱區防疫中心，範圍涵蓋員信、明德、學士、裕生、埤林、復興等6里，居民達3萬4641人，啟動3天強化三級防疫措施，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施。
新北市長侯友宜今也到市民活動中心視察，勉勵同仁，並到和平市場視察民眾防疫作為，而土城分局、區公所等單位則兵分多路關懷宣導，呼籲民眾待在家避免外出，且依路線每2小時加強巡邏，清潔隊則是加強每日消毒，民政系統則針對街友與獨居老人進行關懷。
陳國欽表示，土城區公所每日都會派人，居家關懷、送餐給獨居長輩、替居家檢疫者採買送餐，土城分局也將出動24人次員警在熱區內尋查，檢視公園、廣場是否有人潮聚集，環保局也派車從早到晚消毒周邊區域，盼盡早控制住疫情。
(中時 )
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