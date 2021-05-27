陸軍第10軍團36化學兵群弟兄，27日、28日移師協助彰化市的清潔消毒工作。（吳敏菁攝）

陸軍第10軍團36化學兵群弟兄，27日、28日移師協助彰化市的清潔消毒工作。（吳敏菁攝）

陸軍第10軍團36化學兵群弟兄，繼前往田中鎮及員林市等地執行清潔消毒任務之後，27日、28日移師協助彰化市的清潔消毒工作。27日上午在彰化市清潔隊部的清消行前會上，市長林世賢感謝國軍弟兄「捍衛家園」辛勞，強調「軍民一心、同島一命」，只要舉國齊心合力，勢必能殲滅病毒。

這次化學兵的弟兄們，共動員2部大型消毒車、2輛悍馬車暨8組共16名的步兵；執行清消的時間分別是5月27日早上9時至11時30分、下午2時至5時30分；5月28日上午9時至11時30分。

林世賢表示，由於彰化市全市共73里、幅員極為廣大，國軍出動協助彰化市清潔隊進行清潔消毒的區域，主要是針對疫情確診的足跡地大範圍週邊及主幹道進行消毒，同時也消毒學校與週遭道路為主。籲請市民們注意配合事項，包括：請將家中晾曬在外的衣物收進家中，關好門窗以免沾到消毒液；置於室外的寵物先暫時安置其他地方。

林世賢也說明，使用的消毒液，採市售漂白水1比50稀釋而成的，主要功能為殺菌，對人體絕對不會造成直接傷害，請大家放心，勿聽信外界不實的傳言。

(中時 )