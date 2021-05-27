長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）脫困的畫面

雖然蘇伊士運河3月的卡船事件已落幕，但事件主角長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）仍未獲放行。蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie ）說，在這起事件中，已導致1名參與救援人員喪生。

據英國物流網The Loadstar與gCaptain.com海事新聞網26日報導，雷比說，按照埃及法律，任何對運河造成損失的船隻都必須負責。雖然事發當時，有兩名運河當局領航員在貨輪上，但他們是提供建議，最後的控制權仍在船長身上。

此外，雷比說，貨輪所有者日本正榮汽船（Shoei Kisen）並未展現出應有的適當認知，並未反映出它理解因事故而導致的巨大損失。

他說，當局應船公司要求，沒有立刻採取法律行動，但等了11天，還是沒成功達成賠償協議，迫使當局採取法律行動。他證實，當局已將最初要求的9.16億美元（約254億台幣），降為5.5億美元（約152億台幣），但只要付2億美元（約55億台幣）頭期款，他們就會放船。

蘇伊士運河管理局發言人說，雷比強調，有關指控當局，說在天候不佳的狀況下，讓船隻行駛運河，而當局必須負責的說法絕非事實。他說，在長賜輪之前，運河的作業如常，向北行駛的12艘船隻都順利通過運河。

(中時新聞網)