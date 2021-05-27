大陸國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議，部署進一步支援小微企業、個體工商戶紓困和發展。會議中也再次對原材料價格上漲等問題予以關注，更要求必須打擊原材料囤積居奇、哄抬價格等行為。值得關注的是，這也已經是大陸國務院常務會議在14天內，第三次關注大宗商品及原材料等價格上漲問題。

而稍早大陸官方也約談多家大宗商品協會與重點企業。另據中鋼協網站26日也發佈鋼鐵行業自律倡議書，其中提到鋼鐵企業要抵制惡性競爭行為，價格上漲期間反對遠高於成本的哄抬價格行為，價格下行期間反對低於成本的價格傾銷行為。

據每日經濟新聞報導，伴隨大陸官方政策力道加大，大宗商品價格近期持續回落。26日大陸國內商品期市夜盤截至當日收盤，黑色系多數下跌，鐵礦石跌2.95％連跌七日，創1個多月以來新低。另外像是熱軋卷板也下跌2.52％，螺紋鋼跌2.31％，焦炭跌1.01％等情形。

(旺報 )