疫情快速蔓延，國人卻等無疫苗施打，蔡英文總統昨天在臉書表示，因為中國介入讓我們無法跟德國BNT疫苗原廠完成簽約，引燃網友怒火，痛批「你的手機不是跟代理商買的嗎？」「沒能力買疫苗，就放手給有能力的地方」，留言也瞬間爆灌臉書。

針對疫苗問題，蔡英文昨天在臉書表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。

還說，包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

貼文一出，立即引來大批網友按「怒」，痛批「蔡總統在你作圖的時候，你的人民4天之內累積已經29人死亡，然後你做圖告訴大家因為原廠不原廠的堅持，你寧願眼睜睜的看著你的國民一個一個死去？」

對於代理問題，有網友反問「真想知道你的iPhone手機是不是直接跟美國蘋果公司買的，不然你用個屁呢？」「跟你國民的性命比起來，你顯然比較愛政治鬥爭。」「身為中華民國的國民，我們有活下去的權利，請停止政治鬥爭，我們要德國BNT疫苗！」

還有網友「線上教學」「蔡小姐，請問妳要喝牛奶會去統一牧場直接買？因為便利商店賣的可能是假牛奶，是這樣嗎？如果妳回答不是 ，那關於跟大陸進口BNT的事，妳是在睜眼說瞎話！」

網友也質疑「一天到晚模糊焦點，原本不是說六月到貨，現在變八月，再來是幾月，BNT代理就是被中國拿到，想跳過代理跟原廠買貨，代理付錢拿到代理權會甘願原廠偷賣？貿易邏輯都不懂！」「BNT疫苗究竟是中國介入還是民進黨政府沒有按國際慣例採購？」

留言也怒嗆小英「你不要搞錯了，上海復星是亞洲區總代理，沒有疫苗還楚在那裡凹向灰！」「不要花時間鬼扯，確診還不夠多死的還不夠多嗎？」「政治算計凌駕人民生命財產之上是最可悲的政策」「不是台美關係20年最好，妳還在扯中國介入，是讓我們萊豬吃假的？」「我們只要BNT，憑什麼讓台灣人跟妳的意識型態陪葬？」「錯誤的政策比貪污更可怕」。

對於近日有地方政府喊話要中央授權地方自己去採購疫苗，網友也留言中喊話「你沒能力買，為何不讓有能力的地方自己去買？」「趕緊給地方政府開放自由買疫苗，等到八月發疫苗才注射，災情恐怕撐不到！」「原廠已經授權亞洲總代理，現在這時候請拋開你私人的政治考量與目的。」

藍綠立委則在留言中互嗆，藍委張顯耀強調「疫苗支票已跳票不記得有多少張了！不要再告訴我們購買了多少疫苗，重點是什麼時候到台灣，有多少疫苗到達？」

綠委趙天麟趕緊救駕「我已接種AZ疫苗第一劑，前天也去捐血救血荒，在疫情嚴峻之際，我們更要勇於付出」，不料卻引來大批網友按「怒」，要趙天麟「拿出疫苗」。

不過也有許多網友力挺蔡英文「加油，辛苦了！」「雖然不認同，但尊重你言論自由」「相信第一線的你們加油！」「相信政府會幫我們把關，慎選適合的疫苗」。

(中時 )