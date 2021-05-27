因應國內疫情變化，苗栗縣政府27日宣布縣府暨所屬機關自5月31日起啟動分組居家辦公人力應變措施，除落實指揮中心的防疫規定外，於面對嚴峻疫情時分散群聚風險，維持適當公務人力不影響為民服務工作。

縣府表示，縣府由各處暨所屬機關就現有人力分為3組，自5月31日起分組居家辦公。居家辦公期間每次1日，3組輪流（周一至周五），並得視情況延長之。

縣府員工以同仁居家辦公、上班分流方式，調整同仁辦公方式，分散群聚風險，減少員工間交互傳染，以確保為民服務人力。相關辦公人力應變措施亦將隨疫情變化滾動調整。

另，為落實防疫措施，配合指揮中心延長3級警戒，縣府也決定暫停縣內辦理治喪時之所有公祭儀式（含自由捻香）至614日。治喪時之家祭部分，仍須維持社交距離、全程佩戴口罩、量測體溫、消毒，並建議縮小規模、控制人流及落實「實聯制」。納骨塔僅限晉塔、遷出及選位案件民眾入塔，祭拜民眾一律於塔外祭拜。

此外，為防制疫情擴散，頭份市中山、中華、尖山市場將自5月28日起至疫情緩和為止實施實聯制，民眾進入市場必須先雙手酒精消毒，並手機掃描QR Code或填寫紙本留姓名及電話。

因市場出入口多，為有效管理將管制出、入口，中山市場入口為民族路與中正路交叉口、民族路與銀河路交叉口，其他路口禁止進入，管制時間為上午7時至12時；中華市場入口為自強路與仁愛路交叉口，其他路口禁止進入，管制時間為下午3時至6時30分。

頭份市長羅雪珠表示，希望大家務必配合實聯制，讓足跡明確，並且做好個人防疫，外出口罩務必要戴好戴滿，1次買充足、減少外出採買次數，市場內請大家注意安全距離，禁止脫口罩，希望在政府與民眾齊心防疫外，讓疫情盡快趨緩，回復到過往的正常生活。

(中時 )