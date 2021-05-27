新冠肺炎本土疫情大爆發，有地方政府擬自行向大陸採購上海復星醫藥代理的德國BNT疫苗，盼中央放行，總統蔡英文表示，國際上最好的幾支疫苗，台灣都有積極接洽採購，但BNT疫苗，因大陸的介入而無法簽約。不過此說法引來大批網友質疑，而民進黨台北市議員許淑華則表示疫苗不缺，請大家放心，此番說法更引發許多網友不滿，怒批民進黨說不缺電還不是缺電，更有網友痛批，這種話也敢講，良心何在。

針對德國BNT疫苗問題，蔡英文26日於臉書發文表示，「國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」；蔡英文稱，「外購和國產疫苗，我們已經購買將近3,000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗」。

對於蔡英文的說法，許多網友不買帳，紛紛湧入其po文下方留言，「又要怪中國喔？」，但也有網友表示，「支持疫苗由中央統籌」，綠營許淑華也留言回應，「真的請大家放心，疫苗不缺，等待來台」。

不過許這番說法，引發許多網友的不滿，痛批「你看看這幾天死亡人數，再來說請大家放心，疫苗不缺這句話」，批踢踢網友也痛批，「有時候真的覺得，難道護航黨真的有這麼重要？良心」、「不缺？可以等？妳去跟死亡的46例家屬講啊」、「去跟前線作戰的醫護說，疫苗不缺」、「民進黨的邏輯真的無法想像」、「這種話她敢講，良心何在？對淹水的人講五分鐘後救生員會來，來就淹死了」、「拿著一年後到期的遠期支票說我們不缺錢，但是現在要餓死了」。

網友留言。（圖片摘自蔡英文臉書）

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)