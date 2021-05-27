新冠肺炎疫情嚴峻，五股區有一男子過去常向119報案「你們可以看到靈魂走掉嗎？」近日頻率又更加頻繁，15日至今（27）日上午報了50次案，常在夜裡大呼小叫，原因均為喝醉酒、心情不好想找人聊天，社區住戶被該男、救護鳴笛聲騷擾，而大批消防人員、警方、民代陳明義更是疲於奔命。

「我昨晚陪他到清晨4點！」新北市議員陳明義表示，他知道這位居民，昨日在五股居民通報下，他凌晨特地趕往該男子家關懷該男，該男自訴自己吃了安眠藥、喝了啤酒，家中沒有人管，於是不明原因在深夜吹哨子，該男家中有許多救護人員開立的謊報單，但該男似乎不以為意。

據了解，五股某社區一男近年來只要心情不好、喝醉酒就會打電話報警鬧事，去年消防人員至少接到他16次謊報電話，因而開立謊報單，對他開罰3千元以上，1萬5千元以下罰鍰，而該男為此，常登上臉書「我是五股人」地方社團，是地方頭痛人物。

新北市15日升級為三級防疫警戒開始後，該男子的謊報量又更為頻繁，光從15日到今天（27日）上午，短短13天就瘋狂撥打了50次報案電話，甚至揚言欲跳樓尋短，消防人員親自到他府上，通知他開罰理由與詳述報案時序，並要求他簽收謊報單時，但他卻不以為然地拒簽拒收。

消防人員表示，疫情期間，救護人員必須穿著防護衣，光穿脫防護衣就要耗費2、3分鐘時間，被男子這樣一鬧，基本上都不用睡了，雖然一看到報案地址，就猜得到應該又是這名男子謊報，但還是得趕到現場查看，以防發生意外。

「還不到強制就醫程度，大家都很無奈！」區長洪崇璉表示，知道該個案狀況，但無奈目前該案程度、違法程度還不到強制就醫的標準，公所會持續關懷。

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(中時 )