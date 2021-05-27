陳時中部長的眼淚真是白流了。日前陳時中還哽咽呼籲「偷偷營業是加重社會負擔，沒有好好做事情的應該要檢討」，未料高雄仍有酒吧業者不顧禁令偷偷營業，新興分局警方喬裝酒客進入臨檢，當場查獲5名男女在狂飲作樂，看到警方出示身分後還躲進倉庫內返鎖，最全遭逮捕。目前5名男女及違法業者均已送市府裁罰並斷水電。

新興區民生一路某酒吧之店招亮著且大門緊閉，但冷氣室外機卻有運轉違法營業。(戴志揚翻攝)

酒吧利用後門讓客人進出，試圖掩蔽警方查緝。(戴志揚翻攝)

因應防疫警戒升級三級，全國警力嚴查違法偷營業的八大行業，未料仍有業者冒著重罰危險，暗中偷偷營業。

新興分局五福二所所長許志萍帶班今（27）日凌晨執行應停業場所巡查勤務時，凌晨1時左右巡查發現新興區民生一路某酒吧之店招亮著且大門緊閉，但冷氣室外機卻有運轉，研判該店仍違規營業，於是編排便衣巡邏勤務在現場埋伏守候，俟於凌晨2時30分該酒吧王姓店長、蘇姓女服務生由後門開門出入時，便衣人員先行攔獲2人，進入臨檢。

警網在該店2樓儲藏室發現反鎖，通知店長開啟後，發現儲藏室內躲藏消費客人王姓、楊姓男子及該店3名陳姓、石姓及陳姓女服務生等5人，5人均有戴口罩，並且在該店201包廂發現包廂內有視聽歌唱設備，桌面擺有啤酒、威士忌、礦泉水及酒杯，違規營業事實明確，王姓店長王也坦承私下仍有違規偷偷營業之行為。

另警方查緝過程發現其中一名楊姓男客因擔心遭染疫，還自備護目鏡防疫，讓警方十分無奈，勸說在疫情嚴峻的當下，避免群聚、戴好口罩才是最佳的防疫策略。

針對店家違反五人以上群聚及違規營業事實明確，明顯違反防疫規定，警方蒐證後，現場7人當場依違反傳染病防治法規定當場舉發；另店家違規營業部分，立即通報警察局、工務局、經發局、衛生局裁處斷水電。

新興分局分局長戴台捷表示，就轄內各高風險營業場所皆有編排勤務進行複式查緝，以有效防範；再次呼籲業者、從業人員和消費大眾要守法，善盡防疫社會責任，勿心存僥倖，警方絕對會嚴查、嚴辦到底。

陳時中又哽咽了！心疼警察辛勞 痛批不戴口罩、八大行業還偷營業

(中時新聞網)