5月27日滬指早盤收報3,599.81點，漲0.18％，成交額人民幣（下同）2,654億元。深成指早盤收報14,849.17點，漲0.38％，成交額3,168億元。創業板指早盤收報3,212.92點，漲0.50％，成交額1,117億元。
新浪財經報導指出，27日大陸A股三大指數開盤漲跌不一，可降解塑膠延續強勢。隨後指數悉數翻漲，煤炭、鋼鐵回暖，碳中和短線走高。
盤中，指數震盪上行，光刻膠、半導體、積體電路等晶片概念股全線暴漲，5G、通信設備、人工智慧概念集體走強，消費電子類股表現活躍；造紙、中藥、黃金概念下挫走弱。臨近午盤，指數沖高回落。
總體來看，A股市場情緒逐步修復，滬深兩市逾2,500檔個股上漲，貴州茅台一度漲逾4％。盤面上，第三代半導體、積體電路、智慧穿戴等類股漲幅居前，造紙、中藥、黃金概念等跌幅居前。
(工商 )
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