日本股市27日走軟，因為疫情嚴峻下，日本政府可能會延長緊急狀態實施時間，同時，商業活動勢必再度受到衝擊。因此，市場獲利了結不再搶反彈，早盤收盤日經指數跌193.16點或0.67％，至28,449.03點，不過日線已連五漲2.1％。東證也下跌7.67點或0.4％，至1,913點。

Pictet資產管理認為，日股因獲利了結而走跌，後市不明朗下，投資人也縮手觀望，利空因素有日本疫苗接種率始終無法提升，加上緊急狀態又可能要延長。還有，市場也在看MSCI指數重新調整後所帶來的影響，因為日本有29家公司被除名。

東京都知事26日要求，將目前正在實施並預定五月底解除的緊急狀態，還要再延長約一個月時間。同時，大阪也有類似請求。

航運與鋼鐵族群領跌，分別下跌2.05％與1.46％。但是，航空業者卻漲2.51％，是東交所漲最大產業。

安斯泰來製藥漲3.26％，是東證核心30中漲幅最大一檔，其次是工業相關製造商基恩斯。表現不佳者是人力業者Recruit控股跌2.83％，其次是7＆i控股跌2.48％。

(時報資訊)