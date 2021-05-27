亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）周三宣布將於7月5日卸任，由雲端運算部門主管賈西（Andy Jassy）接班。

貝佐斯在周三舉辦的亞馬遜年度股東大會上表示，我們之所以選擇這個日期，是因為它對我而言具有情感上的意義，亞馬遜在1994年、也就是27年前的那一天成立。

亞馬遜2月宣布貝佐斯將於今年晚些時候卸任。貝佐斯並不會離開亞馬遜，未來將轉任亞馬遜的執行董事長，並將投入更多的時間於「貝佐斯地球基金」（ Bezos Earth Fund）、藍色起源（ Blue Origin）太空船公司、華盛頓郵報和Amazon Day 1 Fund等項目。

儘管外界推測亞馬遜雲端服務公司（AWS）主管賈西或貝佐斯副手威爾克（Jeff Wilke）最終將出線成為繼任者，但亞馬遜對於這個接班計畫始終三緘其口。威爾克已於去年8月退休，卸下亞馬遜全球消費者業務主管職位。

(時報資訊)