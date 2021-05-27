台灣嚴峻旱象仍在持續，不過下周開始將有機會解渴！根據中央氣象局預報顯示，明(28)晚至周六(29)鋒面逐漸接近台灣地區，各地都有短暫雨機率，下周日(30)到下周二(1)是未來一周天氣最不穩定的時候，受滯留鋒面影響，西半部、東北部地區甚至有局部性大雨或豪雨，民眾特別留意。

氣象局預報員王君賢表示，今(27)日到明天白天受副熱帶高壓以及高壓邊緣西南風影響，午後西半部山區、東北部地區有局部短暫雨以及雷陣雨機率，而今天高溫非常高，受西南風沉降影響，今天各地普遍平均高溫可達35以上，花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；其他地區也有36度以上高溫出現機率。

王君賢指出，明晚到周六鋒面逐漸接近台灣地區，西半部、東北部將有短暫雨或雷雨，其他地區也有短暫雨機率，下周日到下周二是未來一周天氣最不穩定的時段，受滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，屆時將有短延時強降雨，尤其西半部、東北部地區甚至有局部性大雨或豪雨，也容易出現中小尺度的對流，容易出現瞬間大雨、雷擊以及強陣風。

下周三(2)鋒面就會逐漸北抬上去，台灣部分地區雖然還有局部短暫雨或雷雨，但總體降雨會逐漸減少。

氣象達人彭啟明表示，這波鋒面對台灣的影響，離典型的梅雨滯留鋒面仍有一段的距離，同時移動的位置也都還有調整空間，期待能更往南一點，也仍有中小尺度對流發展的條件，尤其是周六晚上到周日這段期間可能是最不穩定的期間，有中小尺度對流發展起來，帶來劇烈降雨。

彭啟明指出，期待雨勢能夠較大，能下個100-200毫米到水庫集水區來解除旱象，但如果下在平地就是一種致災的天氣，這波過後，下個周末仍有鋒面接近，但仍有不確定性，有調整空間，但這一兩波系統對台灣能在這場百年大旱的生存戰中，顯得非常重要。

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(中時 )