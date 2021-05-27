4月2日台鐵太魯閣號重大事故釀49死、216傷，台鐵昨（26）日晚上8點半公布懲處名單，但懲處最高層級只到台鐵副局長朱來順，記過一次；懲處最重是花蓮工務段長戴金原，記1大過。前交通部長陳建宇表示，和2019年普悠瑪事件比較起來，死傷更嚴重的太魯閣號懲處似乎不符比例原則，「最起碼要從重懲處，才能得到民眾的肯認。」台鐵產業工會則認為都是基層在扛。

台鐵26日公布太魯閣號重大事故懲處名單，總懲處人數12人，包括台鐵局2人、工務處2人、勞安室2人、花蓮工務段6人，從記1大過到申誡1次不等。台鐵並表示相關懲處將於運安會及交通部鐵道局發布事故調查時，再檢討修正。

不過根據《交通事業人員獎懲辦法》，懲處由重到輕共分8種：1，免職；2，降薪1級，調任本資位較次職務，並察看3個月，察看期間，工作無進步者免職；3，降薪一級，調任本資位較次職務；4，降薪1級；5，記大過；6，記過；7，罰薪；8，申誡。此次懲處並未到達前4項。

台鐵懲處是否恰當？前交通部長陳建宇表示，太魯閣號事故比上次普悠瑪號還嚴重，且太魯閣號死亡人數很多，懲處理論上一定要有平衡性，最起碼要從重懲處，才能得到民眾的肯認，確實台鐵有在檢討。

這次副局長記過1次，花蓮工務段長記1大過，陳建宇表示，第一線的處罰位階或是處理方式，還需要重新考量，最重要是民眾的反應，這個懲處結果還不符合比例要求。但他更期待不是只有處罰，處罰只是一個手段，重點是處罰完有沒有達到改善的效果？這才重要。台鐵應該從上到下深切體認，經歷2次這麼嚴重事故，台鐵改善作為有沒有真正落實、督導？或是處罰完後心情又放鬆？

陳建宇表示，現在是疫情期間，外界干擾較少，是台鐵內部整合、調整工作態度的好時機，台鐵應該檢討自己的積極性，重新再教育，檢核SOP等都趁這個階段落實，才能達到懲處的目的。

2019年普悠瑪號釀18死、215傷，台鐵第一波懲處層級最高也是只到副局長，懲處最重是記一大過加上調職處分，共究責17人。

台鐵產業工會則在臉書表示，此次懲處「好像比依法休假還輕」，底下留言表示「依然是不令人意外，至於改革更是看不到頭吧」、「年底再記個功就不影響啦～～改革有成之類的」。台鐵產業工會祕書長魏豫綾表示，台鐵產工認為，現在這個疫情危急時機做出這個懲處，好像不是很恰當，難免讓基層覺得能夠制定規則的人輕輕放下，出事都是基層在扛。

(旺報 )