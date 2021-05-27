往返高雄與澎湖馬公的「臺華輪」船齡已達32年，交通部航港局以20年長約與台灣航業公司簽約，預計2023年8月投入可載600名以上旅客的「新臺澎輪」，滿足基本民生需求，也看好澎湖未來的觀光發展。

航港局表示，新臺澎輪建造及營運採購案經5月7日評選，由台灣航業獲評為優勝廠商，並於5月25日議價決標，總金額27億6300萬元，台航即刻展開新船建造工作，預計2023年8月汰換現有臺華輪，提供高雄－馬公航線全新的航班服務。

航港局指出，現有臺華輪船齡已達32年，亟需汰換，因此提出「新臺澎輪營運及建造計畫」，透過20年期的長約遴選優質國籍航商建造1艘新船，規格至少可載運600名以上旅客、總噸位達8300噸以上、船速不低於22節，並能同時載運80輛小客車、4輛遊覽車及10TEU冷凍貨櫃，大幅提升台澎間海運客、貨運品質。

除上述基本規格外，廠商也要導入美學設計，提供旅客更舒適的搭乘空間及娛樂設施，以滿足發展跳島旅遊需求，提供全新搭船旅遊體驗。

台灣航業公司營運台澎間航運已逾60年，提供高雄－馬公航線的人、車、貨、運送服務，未來將由新臺澎輪接替臺華輪提供服務。為能達到2023年8月交船營運期限，台航已找到經驗豐富的日本船廠合作，可望於近期完成簽約，正式投入新船設計及建造作業。

(中時 )