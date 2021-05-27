過去一個月大陸大宗商品漲價的消息持續不斷，讓下游行業最受傷。面對全球「通脹潮」來襲，處於消費鏈末端的餐飲業也壓力甚大，成本日益上升加上民眾消費力下降，不少餐飲從業者都紛紛表示無力漲價。在廣州經營主打精釀啤酒西餐廳的Daniel說，肉類尤其牛肉價格占原材料大部分。但開業5年以來，進口美國牛肉的價格一年比一年高。

以該餐廳主打的三角肩牛排為例，5年間售價是98元（人民幣，下同），但拿貨成本今年已達到50多元一塊，成本超過售價一半。據《時代週報》引述Daniel說，「剛開始的時候還有很大利潤空間，到兩三年前利潤已經很少了，現在可說是做一份虧一份。」

面對成本壓力，Daniel沒有考慮過漲價，最終這份虧本的三角肩牛排只能在菜單上被取消。

在行業的一般情況下，一家正常經營的餐廳要控制基本利潤率在15至20％的話，原材料成本占30至40％，人力成本在20％左右，店租約為15％。

甚至不僅小商家有壓力，大型連鎖餐飲品牌也有同樣壓力。去年4月海底撈血旺半份從16元漲到23元。今年北京、上海等部分海底撈門店也被爆出小料台上的牛肉粒沒有牛肉，而是被換成外形和牛肉粒很像，但原材料是大豆的「味伴侶」。隨後消費者紛紛投下反對票，只能讓海底撈、西貝等漲價的餐飲企業調回原價並作出道歉。

(旺報 )